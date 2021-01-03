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Під Одесою водій заховав збитого велосипедиста в багажник і вирішив зникнути

3 січня, 16:43

Ольга Литвин Ольга Литвин

Злочинцеві не вдалося сховатися – він спричинив ДТП

Під колесами автомобіля "Mercedes-Benz" опинився 33-річний велосипедист, який загинув на місці події. Зіткнення сталося в селищі Велика Михайлівка ввечері 2 січня.

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Про це повідомляє Національна поліція в Одеській області.

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30-річний водій іномарки, не вибравши безпечної швидкості, скоїв зіткнення з велосипедом, який рухався в попутному напрямку.

Унаслідок ДТП потерпілий загинув, а водій автомобіля, щоб приховати злочин, заховав тіло в багажник і спробував зникнути з місця події. Однак за півтора кілометра потрапив у ДТП, наїхавши на перешкоду.

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За фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Водія затримали і доправили в медичний заклад для проходження огляду щодо алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Раніше в Києві водій легковика побив на дорозі велосипедиста через зауваження.

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А днями під Києвом зіткнулося сім автомобілів:

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ДТП мерседес насмерть Одеська область Украина зіткненнч велосипедист
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