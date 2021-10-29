В Одесі для школярів продовжили канікули – причина

Діти відпочиватимуть до 7 листопада

В Україні продовжуються канікули. Фото: колаж "Сьогодні"

У школах Одеси продовжують осінні канікули до 7 листопада. Це пов'язано ізстрімким зростанням захворювань на COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради Одеси.

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Відпочинок триває

Як стало відомо, у зв'язку зі стрімким зростанням захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19, для збереження здоров'я дітей та працівників шкіл, у школах Одеси рекомендовано продовжити канікули до 7 листопада.

В Україні школярі йдуть на канікули. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу в Одесі

За останню добу в Одесі виявили 1085 нових випадків COVID-19, зокрема 40 нових випадків COVID-19 у дітей (25 дівчаток та 15 хлопчиків).

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Де ще продовжили канікули?

Враховуючи збільшення кількості випадків захворюваності на COVID-19 серед дітей, житомирським школярам продовжили канікули до 7 листопада.

У Києві можуть продовжити шкільні канікули на два тижні. Але також влада розглядає запровадження дистанційного навчання.

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 28 жовтня, в Україні зафіксували 26 870 нових випадків COVID-19. Це на 799 випадків більше, ніж добою раніше.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 878 674 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 648 жителів України (загалом – 66 852). Вилікувати вдалося 2 421 495 інфікованих (9784 – за останню добу).

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