"Отруєння із симптомами пневмонії". Одеський депутат приголомшив фейком про COVID-19

Депутат Одеської облради Трифон Антов запідозрив, нібито літаки розпорошують коронавірус. Чиновник навіть закликав своїх читачів фотографувати повітряні судна.
Свою конспірологічну версію депутат опублікував у Facebook.
Трифон заявив, що до нього звертаються стурбовані жителі сіл області, які бачили літаки, що пролітали над їхніми будинками і розпорошували невідому речовину. Після цього нібито в селах відчувався запах хімії.
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Як відреагували у Мережі
За 19 годин після публікації під записом набралося понад 250 коментарів. Більшість користувачів висміяли чиновника, але були й ті, хто повірив у цей фейк і навіть показував фото літака.
"Як говориться, іноді краще жувати, ніж говорити", – написала Ольга Кобзарєва.
"Над Миколаєвом. 14 жовтня о 13 годині. Особисто я знімала. І в інші дні є подібне також. Три літаки креслили це", – зазначила Наталія Каницька.
Звідки взялася "теорія змови" про вакцинацію?
Після того, як у світі створили першу вакцину проти коронавірусу, у Мережі поповзли чутки, нібито вакцинація небезпечна.
Коли суспільство дізналося, що мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс займався благодійністю в галузі охорони здоров'я і розробки вакцин, прихильники теорій змови почали поширювати фейки, нібито пандемія – всесвітня змова і вірус взагалі штучний. А мета пандемії, кажуть антивакцинатори, – чипізація, щоб відстежувати людей. Придумав усе, звичайно ж, сам Білл Гейтс.
Однак жодних підтверджень цієї теорії немає – більш того, вчені підкреслюють абсурдність такої ідеї. Адже встановлення чипів у вакцину від COVID-19 неможливе з технічної точки зору – чипи, які є зараз, навіть не помістяться у голку.
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