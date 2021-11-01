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"Отруєння із симптомами пневмонії". Одеський депутат приголомшив фейком про COVID-19

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 листопада, 11:45
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Депутат Одеської облради здивував користувачів новою конспірологічною версією про коронавірус
Депутат розповсюджував фейки про коронавірус
Депутат розповсюджував фейки про коронавірус / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат Одеської облради Трифон Антов запідозрив, нібито літаки розпорошують коронавірус. Чиновник навіть закликав своїх читачів фотографувати повітряні судна.

Свою конспірологічну версію депутат опублікував у Facebook.

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Трифон заявив, що до нього звертаються стурбовані жителі сіл області, які бачили літаки, що пролітали над їхніми будинками і розпорошували невідому речовину. Після цього нібито в селах відчувався запах хімії.

Публікація чиновника у Мережі. Скріншот

Як відреагували у Мережі

За 19 годин після публікації під записом набралося понад 250 коментарів. Більшість користувачів висміяли чиновника, але були й ті, хто повірив у цей фейк і навіть показував фото літака.

"Як говориться, іноді краще жувати, ніж говорити", – написала Ольга Кобзарєва.

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У коментарях багато хто поставився негативно до цієї публікації. Скріншот

"Над Миколаєвом. 14 жовтня о 13 годині. Особисто я знімала. І в інші дні є подібне також. Три літаки креслили це", – зазначила Наталія Каницька.

Деякі все ж таки повірили у фейк. Скріншот

Звідки взялася "теорія змови" про вакцинацію?

Після того, як у світі створили першу вакцину проти коронавірусу, у Мережі поповзли чутки, нібито вакцинація небезпечна.

Коли суспільство дізналося, що мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс займався благодійністю в галузі охорони здоров'я і розробки вакцин, прихильники теорій змови почали поширювати фейки, нібито пандемія – всесвітня змова і вірус взагалі штучний. А мета пандемії, кажуть антивакцинатори, – чипізація, щоб відстежувати людей. Придумав усе, звичайно ж, сам Білл Гейтс.

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Однак жодних підтверджень цієї теорії немає – більш того, вчені підкреслюють абсурдність такої ідеї. Адже встановлення чипів у вакцину від COVID-19 неможливе з технічної точки зору – чипи, які є зараз, навіть не помістяться у голку.

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