План не спрацював. В Одесі п'яна жінка вкрала яхту і намагалася доплисти до Миколаєва

Судном вона протаранила бетонну огорожу

Порушниця була під дією наркотиків / Колаж "Сьогодні"

В Одесі біля морського вокзалу вкрали яхту. Патрульні затримали порушницю з ознаками наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.

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Деталі

До поліції звернувся власник судна. Яхти не було на місці. Її знайшли вже врізаною в бетонну огорожу в морі.

Хотіла потрапити до міста

На борту була 25-річна жінка. Вона була з ознаками наркотичного сп'яніння. Таким чином вона хотіла потрапити до Миколаєва.

Порушує не вперше

Жінку вже було оголошено у розшук. Також двічі протягом року вона траплялася на керуванні в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

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Чи покарають порушницю

На громадянку поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Управління транспортними засобами або судами у стані сп'яніння) КУпАП та передали його слідчим.

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