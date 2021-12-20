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План не спрацював. В Одесі п'яна жінка вкрала яхту і намагалася доплисти до Миколаєва

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 18:21
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Судном вона протаранила бетонну огорожу
Порушниця була під дією наркотиків / Колаж "Сьогодні"
Порушниця була під дією наркотиків / Колаж "Сьогодні"

В Одесі біля морського вокзалу вкрали яхту. Патрульні затримали порушницю з ознаками наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.

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Деталі

До поліції звернувся власник судна. Яхти не було на місці. Її знайшли вже врізаною в бетонну огорожу в морі.

Хотіла потрапити до міста

На борту була 25-річна жінка. Вона була з ознаками наркотичного сп'яніння. Таким чином вона хотіла потрапити до Миколаєва.

Порушує не вперше

Жінку вже було оголошено у розшук. Також двічі протягом року вона траплялася на керуванні в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

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Чи покарають порушницю

На громадянку поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Управління транспортними засобами або судами у стані сп'яніння) КУпАП та передали його слідчим.

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  • Бізнесмен та політик Геннадій Корбанподарував Міському палацу дітей та юнацтва Дніпровської міської ради 38-метрову річкову яхту "Аталанта".
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Опитування КМІС, 3-11 грудня
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1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
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Опитування "Рейтинг", 10 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Тимошенко Тимошенко
8,2%
4
Бойко Бойко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,9%
6
Смешко Смешко
5,1%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
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