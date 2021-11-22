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Під Одесою на пляж викинуло мільйон мертвих медуз: у чому причина (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
22 листопада, 15:51
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Хвильові процеси моря скоро перетворять медуз на біологічний пил
На берег викинуло багато мертвих медуз. Фото: колаж "Сьогодні"
На берег викинуло багато мертвих медуз. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одеській області в акваторії Чорного моря на пляж викинуло близько мільйона мертвих медуз. Це пов'язано з тим, що нещодавно був сильний шторм.

Про це повідомили у Національному природному парку "Тузловські лимани" на сторінці у Facebook.

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На берег викинуло мільйон медуз

На окремих ділянках парку сформувалися нові ділянки пляжної зони. Також море викинуло на пляж багато сміття та відходів. Співробітники закладу регулярно прибирають піщані зони після штормів.

Після останньої бурі на пляж викинуло близько мільйона медуз – коренеротів. Вони входять у харчовий ланцюжок, але їхні трупи на березі ніхто не з'їсть.

У Нацпарку зазначили, що хвильові процеси моря скоро перетворять мертвих медуз на біологічний пил, який і буде залучений у харчовий ланцюг морських та лиманних екосистем.

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Що робити, якщо вжалила медуза

Найпоширеніший вид медуз в Азовському морі – корнерот. Опік від нього не смертельний, але небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей.

На сайті Держпродспоживслужби дали такі поради:

  • У разі контакту прийняти антигістамінний препарат.
  • Промити обпечене місце морською або солоною водою (прісною – не можна), а також спробувати видалити часточки пекучих ниток медузи.
  • Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.

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