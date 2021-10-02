Під Одесою перекинувся трактор з дітьми: одна дитина загинула, водій втік

Водія трактора розшукує поліція, йому загрожує до восьми років в'язниці

У транспортному засобі перебувало п'ять дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одеській області (Петрово) перекинувся трактор з причепом, в якому знаходилися діти. П'яти хлопцям було від дев'яти до п'ятнадцяти років. Найменший – від отриманих травм помер в кареті швидкої допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області.

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Як стало відомо, інші діти – не постраждали.

"Поліцейські встановили – водій трактору рухався вздовж схилу. Не впорався з кермуванням та з’їхав з узбічча. Після аварії чоловік втік. Наразі його розшукують правоохоронці", – йдеться в повідомленні.

На фото місце події, трактор з'їхав зі схилу / Фото: Нацполиция

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Відкрито кримінальне провадження. Водієві загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найпоширеніші причини ДТП

З початку року найпоширенішими причинами ДТП в Україні були:

Порушення правил маневрування;

Перевищення безпечної швидкості;

Недотримання дистанції;

Порушення правил проїзду перехресть;

Управління транспортом в стані сп'яніння.

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