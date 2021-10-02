Під Одесою перекинувся трактор з дітьми: одна дитина загинула, водій втік

В Одеській області (Петрово) перекинувся трактор з причепом, в якому знаходилися діти. П'яти хлопцям було від дев'яти до п'ятнадцяти років. Найменший – від отриманих травм помер в кареті швидкої допомоги.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області.
Як стало відомо, інші діти – не постраждали.
"Поліцейські встановили – водій трактору рухався вздовж схилу. Не впорався з кермуванням та з’їхав з узбічча. Після аварії чоловік втік. Наразі його розшукують правоохоронці", – йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження. Водієві загрожує до восьми років позбавлення волі.
Найпоширеніші причини ДТП
З початку року найпоширенішими причинами ДТП в Україні були:
- Порушення правил маневрування;
- Перевищення безпечної швидкості;
- Недотримання дистанції;
- Порушення правил проїзду перехресть;
- Управління транспортом в стані сп'яніння.
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