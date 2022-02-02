Під Одесою підлеглий розкопав могилу начальника, щоб переконатися в його смерті

В Одесі чоловік хотів переконатися, що після поховання його начальник й справді помер. Він розкопав його могилу.
Про це йдеться у рішенні Саратського районного суду Одеської області.
Деталі
Працівник хотів переконатися, що ненависний начальник дійсно мертвий. Він розкопав могилу і розбив кришку труни. Згодом зруйновану могилу знайшли родичі покійного.
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Судове засідання
Під час судового засідання чоловік вибачився перед родичами померлого. Йому призначили покарання у вигляді 2 років позьавлення волі. Однак його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.
На Рівненщині поглумилися над могилами
У Рівненській області вночі невідомі розбили на цвинтарі вісім надгробків. Пошкодження виявили місцеві жителі, котрі після богослужіння в церкві прийшли до рідних на могили.
Поліцейські вилучили речові докази, опитали можливих свідків. За фактом наруги над могилами слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 297 КК України.
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