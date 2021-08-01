Русский
$ 26,89
31,92
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

Під Одесою сталася масштабна пожежа на складах (фото, відео)

1 серпня 2021 12:46

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Гасіння пожежі було ускладнене поривчастим вітром, а вогонь швидко поширювався всередині будівлі

У передмісті Одеси горіли склади. Колаж: "Сьогодні"

У передмісті Одеси горіли склади. Колаж: "Сьогодні" / Фото: ГСЧС

В Одеській області в селі Нерубайське спалахнула масштабна пожежа – горіли склади.

Реклама

Про це повідомляє ДСНС.

Пожежа була локалізована на площі 10 тис. Кв. Обійшлося без жертв і постраждалих. З вогнем боролися 84 людини і 22 одиниці техніки ДСНС.

За інформацією місцевого видання "Думська", пожежа сталася на складському комплексі площею 37,8 тис. кв. м, який належить мережі супермаркетів АТБ. Згоріли продукти всередині.

Реклама

Пожежа на складах під Одесою

Пожежа на складах під Одесою / Фото: ГСЧС

В тренді
Вбивство дівчинки під Харковом і Білорусь закрила кордон з Україною – головні новини СЬОГОДНІ
Транспорт в Києві буде за спецперепустками, а на Харківщині вбили шестирічну дитину/Фото: колаж "Сьогодні"

Попередньо, пожежа почалася від зовнішнього блоку системи кондиціонування.

Раніше ми писали про те, що в Одесі в 15-поверховому корпусі клінічного санаторію імені Пирогова вночі, 30 квітня, сталася пожежа. Загорівся матрац в кімнаті на 2 поверсі, де знаходився пацієнт з інвалідністю. Чоловік постраждав.

Реклама

Також нагадаємо, в Одесі на вулиці Посмітного, 10/12 загорівся триповерховий будинок в приватному секторі, в якому знаходиться готель Arcadia Apartments, де в цей момент було багато постояльців.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Одеські байкери побили молоду пару і розгромили битами їх машину (відео)
Одеські байкери побили молоду пару і розгромили битами їх машину (відео)Україна
В Ізмаїлі заступник начальника управління патрульної поліції позичив у колег $ 300 тисяч і зник – СМИ
В Ізмаїлі заступник начальника управління патрульної поліції позичив у колег $ 300 тисяч і зник – СМИОдеса
На трасі Київ – Одеса у ДТП потрапив автобус з пасажирами: є загиблий і багато постраждалих
На трасі Київ – Одеса у ДТП потрапив автобус з пасажирами: є загиблий і багато постраждалихОдеса
Скільки коштує обід у моря і чи безпечно його їсти. Чим торгують на українських курортах (відео)
Скільки коштує обід у моря і чи безпечно його їсти. Чим торгують на українських курортах (відео)Одеса
В Одесі на всіх пляжах заборонили купатися: у чому причина
В Одесі на всіх пляжах заборонили купатися: у чому причинаОдеса
Взяв у товаришів по службі $300 тисяч і зник. В Одесі знайшли повішеним поліцейського
Взяв у товаришів по службі $300 тисяч і зник. В Одесі знайшли повішеним поліцейськогоОдеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти