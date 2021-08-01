Під Одесою сталася масштабна пожежа на складах (фото, відео)

У передмісті Одеси горіли склади. Колаж: "Сьогодні" / Фото: ГСЧС

В Одеській області в селі Нерубайське спалахнула масштабна пожежа – горіли склади.

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Про це повідомляє ДСНС.

Пожежа була локалізована на площі 10 тис. Кв. Обійшлося без жертв і постраждалих. З вогнем боролися 84 людини і 22 одиниці техніки ДСНС.

За інформацією місцевого видання "Думська", пожежа сталася на складському комплексі площею 37,8 тис. кв. м, який належить мережі супермаркетів АТБ. Згоріли продукти всередині.

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Пожежа на складах під Одесою / Фото: ГСЧС В тренді Вбивство дівчинки під Харковом і Білорусь закрила кордон з Україною – головні новини СЬОГОДНІ

Попередньо, пожежа почалася від зовнішнього блоку системи кондиціонування.

Раніше ми писали про те, що в Одесі в 15-поверховому корпусі клінічного санаторію імені Пирогова вночі, 30 квітня, сталася пожежа. Загорівся матрац в кімнаті на 2 поверсі, де знаходився пацієнт з інвалідністю. Чоловік постраждав.

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Також нагадаємо, в Одесі на вулиці Посмітного, 10/12 загорівся триповерховий будинок в приватному секторі, в якому знаходиться готель Arcadia Apartments, де в цей момент було багато постояльців.