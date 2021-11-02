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Під Одесою родина отруїлася невідомою речовиною: мати загинула, а батько нічого не пам'ятає

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
2 листопада, 20:20
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Постраждалих знайшли сусіди. Наразі поліція з'ясовує всі обставини
Під Одесою отруїлася родина. Фото: колаж "Сьогодні"
Під Одесою отруїлася родина. Фото: колаж "Сьогодні"

У Білгороді-Дністровському Одеської області сім'я із трьох осіб отруїлася невідомою речовиною. Одна жінка померла.

Про це повідомили у поліції, передає "Думська".

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Подробиці трагедії

На вулиці Виноградній сусіди через вікно побачили трьох осіб, що лежали на підлозі кімнати, і у ту ж мить викликали поліцію та швидку.

Правоохоронці виявили у приміщенні тіло господині будинку 1958 року народження. Її чоловік 1953 року народження та дочка 1976 р.н. були у непритомному стані.

Чоловік опритомнів у лікарні, але він нічого не пам'ятає про те, що сталося. Його дочка наразі перебуває в комі.

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Що кажуть у поліції?

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За попередньою інформацією, напередодні до родини приходив гість.

На місце прибула поліція. Фото: ГУ НП України
На місце прибула поліція. Фото: ГУ НП України

Раніше ми писали:

  • У Вінницькій області померли від отруєння двоє маленьких сестер. Відомо, що діти отруїлися грибами або ягодами.
  • У готелі під Одесою отруїлися 9 дітей з Києва. У неповнолітніх — гостра кишкова інфекція.

  • У Кіровоградській області зафіксували два смертельні випадки отруєння грибами. Померли дві жінки.

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