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Під Одесою знешкоджують німецькі боєприпаси часів Другої світової війни (фото, відео)

19 червня 2021 19:35

Дар'я Сидоровська , Вікторія Барановська

Судно з небезпечним вантажем знайшли ще у 2015 році, проте розмінування триває досі – водолази-дайвери підняли його з глибини

В Одеській області знешкоджують боєприпаси часів Другої світової війни, які водолази-сапери підняли з затонулого корабля.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Корабель знайшли дайвери у 2015-му році у Чорному морі в районі села Лебедівка. Ідентифікувати судно не вдалось, проте воно вщент заповнено німецькими боєприпаси часів Другої світової війни.

Фото: Дар'я Сидоровська / "Сегодня"

Фото: Дар'я Сидоровська / "Сегодня"

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У 2017 роботи по розмінуванню судна зупинилися.Їх відновили лише 7 червня 2021 року.

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Фото: Дар'я Сидоровська / "Сегодня"

Фото: Дар'я Сидоровська / "Сегодня"

Вибухотехніки обстежили 25 500 кв.м. Наразі вже витягли 71 снаряд, 7480 підривників, 14 500 патронів стрілецької зброї.

Раніше ми повідомляли, що боєприпаси часів Другої світової війни виявили в Донецькій області.

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Також нагадаємо, снаряди часів Другої світової війни виявили на територіях відразу двох шкіл у Києві.

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