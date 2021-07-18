Під Одесою потонув чоловік, а його дитина зникла: що сталося у Затоці

Рятувальники шукають дитину / Фото: ГСЧС
В Україні почастішали випадки загибелі людей на водоймах. На базі відпочинку в Одеській області потонув чоловік, а його син пропав безвісти – рятувальники шукають його і на дні, і біля берегів.
Про це повідомляє обласне управління ДСНС.
Тіло 49-річного чоловіка з Черкаської області вчора вдень дістали з води у селищі Затока на базі відпочинку "Ірина".
Рятувальники з'ясували, що разом з чоловіком у воді був і його 13-річний син, але його поруч з тілом батька не виявили. Зараз правоохоронці і місцеві жителі шукають дитину уздовж берегової лінії, а рятувальники обстежують морське дно. Однак водолазам заважає сильно забруднена вода.
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Станом на сьогоднішній ранок обстежено 5 кілометрів берегової лінії і 800 кв. м морського дна. Зникла дитина поки не знайдена.
Нагадаємо, тільки за перший місяць літа на водоймах України загинуло 126 людей, 28 з них – діти. Парамедик Ярослав Вус розповів про правила безпечної поведінки біля водойм, а також як надавати першу медичну допомогу.