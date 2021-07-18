Під Одесою потонув чоловік, а його дитина зникла: що сталося у Затоці

Тіло 49-річного чоловіка дістали з води на базі відпочинку – з ним купався і його малолітній син, але його ніхто не може знайти вже майже добу

Рятувальники шукають дитину / Фото: ГСЧС

В Україні почастішали випадки загибелі людей на водоймах. На базі відпочинку в Одеській області потонув чоловік, а його син пропав безвісти – рятувальники шукають його і на дні, і біля берегів.

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Про це повідомляє обласне управління ДСНС.

Тіло 49-річного чоловіка з Черкаської області вчора вдень дістали з води у селищі Затока на базі відпочинку "Ірина".

Рятувальники з'ясували, що разом з чоловіком у воді був і його 13-річний син, але його поруч з тілом батька не виявили. Зараз правоохоронці і місцеві жителі шукають дитину уздовж берегової лінії, а рятувальники обстежують морське дно. Однак водолазам заважає сильно забруднена вода.

Водолази обшукують дно

Станом на сьогоднішній ранок обстежено 5 кілометрів берегової лінії і 800 кв. м морського дна. Зникла дитина поки не знайдена.

Рятувальникам допомагають навіть місцеві жителі

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Нагадаємо, тільки за перший місяць літа на водоймах України загинуло 126 людей, 28 з них – діти. Парамедик Ярослав Вус розповів про правила безпечної поведінки біля водойм, а також як надавати першу медичну допомогу.