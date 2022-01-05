Під Одесою в будинку виявили мертвими п'ятьох людей, серед них — троє дітей

Поліція назвала попередню причину смерті родини

Тіла померлих направили на судово-медичну експертизу/Колаж: "Сьогодні"

В Одеській області в дачному будинку виявили тіла п'ятьох людей. Серед померлих — троє малолітніх дітей.

Про це повідомляє Національна поліція в Одеській області.

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Деталі

41-річного чоловіка, трьох дітей у віці п'яти, семи та дев'яти років та їхню 71-річну бабусю знайшли мертвими в дачному будинку в Надлиманському масиві.

"До поліції сьогодні о п'ятій годині вечора звернувся друг сім'ї і повідомив: чоловік із двома дівчатками і хлопчиком, над якими він взяв опіку після смерті сестри, 31 грудня поїхав до своєї матері й наступного дня перестав виходити на зв'язок", — повідомили правоохоронці.

Згодом п'ятеро осіб були знайдені мертвими у будинку, що належить пенсіонерці.

Дії правоохоронців

На місці інциденту працювали правоохоронці. Було встановлено, що ознак насильства на тілах не виявлено, слідів проникнення в приміщення немає. Попередня причина смерті родини — удушення чадним газом від паливного генератора.

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Попередньо подія кваліфікована за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Тіла померлих будуть направлені на судово-медичну експертизу, після висновків якої у провадженні буде визначена остаточна правова кваліфікація.

Смертність в Україні

За інформацією Вікіпедії, алкогольне отруєння — одна з найпоширеніших причин передчасної смерті українців. Згідно з даними статистики, українці частіше вмирають від отруєння алкоголем і викликаних алкоголізмом хвороб, ніж гинуть у ДТП.

Ризик для чоловіка померти у віці до 60 років — 40%. Розглянувши долю 100 000 новонароджених українців: за статистикою, 790 осіб помруть у віці до одного року. 10 000 українців не доживуть до 35 років і 25 000 — до 60 років. З цих 100 000 вісьмох погубить туберкульоз, двоє помруть від наслідків ВІЛ, 184 — від онкологічних захворювань, 16 осіб погубить алкоголь, 12 розіб'ються в ДТП, п'ятеро людей потонуть. Крім того, 12 осіб покінчать життя самогубством.

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Практично кожен другий чоловік не має шансів дожити до 65 років, а у жінок ймовірність дожити до 65 років дорівнює 77,3%. Впродовж останніх років спостерігалося повільне зменшення для чоловічої статі ймовірності дожити до цього віку (2001 р. — 48,8 %, 2005 р. — 45,5 %). У 2006 р. ймовірність для чоловіків померти до досягнення 65-річного віку практично дорівнювала 1/2. Надсмертність чоловіків зростає з віком і в результаті цього у групі населення, які у 2006 році досягли межі 65 років, чоловіків стало менше на 1,3 млн, ніж жінок такого віку. Саме внаслідок надсмертності чоловіків у молодому і середньому віці зросла частка одиноких жінок та вдів. Понад 90% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями.

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