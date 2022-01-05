Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💥 Майдан у Казахстані ⚡ У Харкові обвалився будинок 💼 Політичні прогнози 2022 🍰 Готуємо на Різдво
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Одеси

Під Одесою в будинку виявили мертвими п'ятьох людей, серед них — троє дітей

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 січня, 00:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поліція назвала попередню причину смерті родини
Тіла померлих направили на судово-медичну експертизу/Колаж: "Сьогодні"
Тіла померлих направили на судово-медичну експертизу/Колаж: "Сьогодні"

В Одеській області в дачному будинку виявили тіла п'ятьох людей. Серед померлих — троє малолітніх дітей.

Про це повідомляє Національна поліція в Одеській області.

Реклама

Деталі

41-річного чоловіка, трьох дітей у віці п'яти, семи та дев'яти років та їхню 71-річну бабусю знайшли мертвими в дачному будинку в Надлиманському масиві.

"До поліції сьогодні о п'ятій годині вечора звернувся друг сім'ї і повідомив: чоловік із двома дівчатками і хлопчиком, над якими він взяв опіку після смерті сестри, 31 грудня поїхав до своєї матері й наступного дня перестав виходити на зв'язок", — повідомили правоохоронці.

Згодом п'ятеро осіб були знайдені мертвими у будинку, що належить пенсіонерці.

Дії правоохоронців

На місці інциденту працювали правоохоронці. Було встановлено, що ознак насильства на тілах не виявлено, слідів проникнення в приміщення немає. Попередня причина смерті родини — удушення чадним газом від паливного генератора.

Реклама

Попередньо подія кваліфікована за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Тіла померлих будуть направлені на судово-медичну експертизу, після висновків якої у провадженні буде визначена остаточна правова кваліфікація.

Смертність в Україні

За інформацією Вікіпедії, алкогольне отруєння — одна з найпоширеніших причин передчасної смерті українців. Згідно з даними статистики, українці частіше вмирають від отруєння алкоголем і викликаних алкоголізмом хвороб, ніж гинуть у ДТП.

Ризик для чоловіка померти у віці до 60 років — 40%. Розглянувши долю 100 000 новонароджених українців: за статистикою, 790 осіб помруть у віці до одного року. 10 000 українців не доживуть до 35 років і 25 000 — до 60 років. З цих 100 000 вісьмох погубить туберкульоз, двоє помруть від наслідків ВІЛ, 184 — від онкологічних захворювань, 16 осіб погубить алкоголь, 12 розіб'ються в ДТП, п'ятеро людей потонуть. Крім того, 12 осіб покінчать життя самогубством.

Реклама

Практично кожен другий чоловік не має шансів дожити до 65 років, а у жінок ймовірність дожити до 65 років дорівнює 77,3%. Впродовж останніх років спостерігалося повільне зменшення для чоловічої статі ймовірності дожити до цього віку (2001 р. — 48,8 %, 2005 р. — 45,5 %). У 2006 р. ймовірність для чоловіків померти до досягнення 65-річного віку практично дорівнювала 1/2. Надсмертність чоловіків зростає з віком і в результаті цього у групі населення, які у 2006 році досягли межі 65 років, чоловіків стало менше на 1,3 млн, ніж жінок такого віку. Саме внаслідок надсмертності чоловіків у молодому і середньому віці зросла частка одиноких жінок та вдів. Понад 90% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями.

Читайте також

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Наші автори
Ігор Сєров Поліцейський бунт! В Україні масово звільняються копи – що вимагають (відео) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Юлія Ляхова Долар різко розвернувся: що буде з валютою на початку року Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Анна Ткаченко Дострокові вибори до Верховної Ради: чи буде демарш опозиції та чи встоять "Слуги" 2022 року Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
Найкращі політичні інтерв'ю - 2021
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данілов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що таке Україна особисто для нього
Читати
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Червона планета
ТОП публікацій
Тетяна Очеретяна

Тетяна Очеретяна

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
ТОП публікацій
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Зірки Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Ліліана Григорак

Ліліана Григорак

Редактор Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

 Дивитись усі статті
Новини з орбіти
🚀
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
#людина_цього_дня
4 січня. Едріан Сміт. Цього дня 12 рокі тому (2010) у місті Дубай відбулося урочисте відкриття хмарочоса “Бурдж-Халіфа”, спроектованого американським архітектором Едріаном Смітом…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Детальніше
Прогноз Шустера
Що чекає на Україну в 2022 році?
Підсумки та перспективи
Особистий досвід
Навіщо вакцинуватися від COVID-19
Чесний відгук
Комаровський в темі
Чому лікування COVID-19 теплим повітрям та паром не ефективне?
Запитай у лікаря
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.3

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

30.77

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

46182.04

Binance Coin (BNB)

510.82

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

147.63

Theta (THETA)

4.85

Опитування "Рейтинг", 16-18 грудня
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Як змінився настрій українців?
Коронавірус за місяць

176 133

захворіло за місяць в Україні

-62%

Вакцинація
Станом на 4 cічня 2022 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
13 762 162
Люди, які отримали мінімум одну дозу
14 721 820
Всього введених доз 28 483 982
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Рейтинг Apple
Найкращі подкасти світу
1
Дитяча книга з Метью Віннером Дитяча книга з Метью Віннером
2
Добре всередині з лікарем Беккі Добре всередині з лікарем Беккі
3
Бодібілдери з Меттом Роджерсом Бодібілдери з Меттом Роджерсом
4
Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Політика брючного костюма з Сарою Стюарт
5
Терапія для підлітків з Гаелем Айтором Терапія для підлітків з Гаелем Айтором
Що ще послухати
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
Рейтинг The New York Times
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Худнемо
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
Pantone по-українськи
Детальніше
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Дізнатись

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти