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Під виглядом таксистів пропонували "свято" в авто: в Одесі затримали банду грабіжників

14 травня, 14:56

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Чоловіки забирали людей з розважальних закладів і пропонували випити в авто, а коли ті втрачали пильність, грабували

В Одесі затримали членів банди, які видавали себе за таксистів і грабували відвідувачів розважальних закладів.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що угрупування організував 27-річний чоловік. Разом з трьома раніше судимими громадянами вони здійснювали грабежі і розбої у місті. "Працювали" під виглядом водіїв таксі вночі і вранці.

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Постраждалих обирали серед відвідувачів розважальних закладів у центрі міста. Коли жертва сідала в авто, їй пропонували продовжити пити алкоголь і проїхатися нічним містом. Щойно люди втрачали пильність, у них забирали майно: телефони, прикраси, банківські картки.

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Іноді застосовували й силу, а після грабежу тікали. Здобуті речі віддавали в ломбард, а з карт знімали всі гроші.

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Затримали зловмисників завдяки спецназу відразу після чергового злочину. Зараз у їхніх будинках і авто проходять обшуки. Слідчі шукають інших причетних до угруповання. Тепер порушникам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, під Києвом затримали підозрюваних у серії розбійних нападів.

Крім того, у Вінниці затримали чоловіка, який з пістолетом скоїв розбійний напад на дівчину.

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