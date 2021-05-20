"Підрізав", а потім обстріляв: у Одесі через конфлікт на дорозі поранено двох людей (відео)

Стрілянина в Одесі / Фото: Нацполиция
В Одесі ймовірна дорожньо-транспортна пригода переросло в бійку зі стріляниною, в результаті якої двоє чоловіків отримали поранення. Конфлікт виник, коли один із участкінов руху "підрізав" машину іншого.
Про це повідомили у прес-службі Національної поліції в Одесі.
За попередньою інформацією, 40-річний водій "підрізав" автомобіль, в якому їхали батько з сином. Ті своєю чергою наздогнали водія і вступили з ним у словесну перепалку і бійку, а порушник дістав травматичну зброю і кілька разів вистрілив в їхній бік, поранивши одного в ногу, іншого – в живіт.
Після цього злочинець втік з місця події і для його затримання поліції довелося оголосити операцію "Перехоплення". Наразі чоловіка затримано, з ним проводяться слідчі дії.
Постраждалих доставили в лікарню.
Нагадаємо, в Кирилівці Запорізької області в результаті конфлікту двох компаній чоловік розстріляв своїх опонентів і зник з місця злочину.
Ми також писали, що в Києві в автобусі через зауваження виник конфлікт між водієм і пасажиром, який закінчився стріляниною з пораненням.