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Поїзд Інтерсіті + затримався в дорозі на дві години – застряг, не доїхавши до одеського вокзалу 7 км

19 червня 2021 1:28

Світлана Москаленко , Юлія Ляхова

Як повідомили "Сьогодні" пасажири, їх не випускають, щоб вони могли дістатися самостійно

Поїзд Київ-Одеса, який виїхав зі столиці о 16:30, ніяк не може доїхати до Одеси.

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Про це "Сьогодні" повідомили пасажири.

Спочатку поїзд довго стояв в Балтському районі, пропускаючи товарні склади, машиніст оголосив розрахункове запізнення на 50 хвилин. Однак за 15 хвилин до оголошеного нового часу прибуття, потяг знову зупинився, не доїхавши до вокзалу 7 км.

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"Станція Застава дає червоне світло. Час прибуття не визначений і буде повідомлений додатково", – повідомив пасажирам машиніст.

Незважаючи на те, що поїзд технічно стоїть вже в Одесі, пасажирів не випускають, щоб вони могли дістатися самостійно. Аргументують міркуваннями безпеки.

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Поїзд повинен був прибути о 23:53, за станом на 01.10 все ще незрозуміло, коли пасажири потраплять в пункт призначення.

Раніше ми писали, що в березні цього року аварія поїзда, який прямував з Києва до Запоріжжя, привела до збоїв у графіку роботи залізниці.

Це вже не перший інцидент, пов'язаний з цим рейсом, в цьому році. У лютому поїзд №731 Запоріжжя – Київ затримався в дорозі на 2 години через снігопад.

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