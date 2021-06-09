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Показував порно і випросив голі фото: в Одесі педофіл зґвалтував школярку

9 червня 2021 14:51

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Одесі затримали чоловіка за розбещення дівчинки – поліцейські знайшли переписку з постраждалою

В Одесі 24-річного чоловіка підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні 14-річної дівчинки.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

/ Фото: Нацполиция

Правоохоронці з'ясували, що молодик відправляв дівчинці відео з порнографією, листувався з нею про секс і випросив фотографії в оголеному вигляді. Потім він домігся зустрічі з нею і зґвалтував.

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/ Фото: Нацполиция

Під час обшуків у порушника вилучили комп'ютер, телефони і карти пам'яті з доказами злочину.

/ Фото: Нацполиция

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Чоловікові вже повідомили про підозру, тепер йому загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Одещині бездомний чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку.

Крім того, в Одесі педофіл намагався зґвалтувати трирічного хлопчика. Чоловік проник до квартири, поки мами не було вдома.

Також в Одесі затримали чоловіка, який нападав на дівчат. Подробиці у сюжеті:

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