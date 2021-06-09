Показував порно і випросив голі фото: в Одесі педофіл зґвалтував школярку

В Одесі 24-річного чоловіка підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні 14-річної дівчинки.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.
/ Фото: Нацполиция
Правоохоронці з'ясували, що молодик відправляв дівчинці відео з порнографією, листувався з нею про секс і випросив фотографії в оголеному вигляді. Потім він домігся зустрічі з нею і зґвалтував.
/ Фото: Нацполиция
Під час обшуків у порушника вилучили комп'ютер, телефони і карти пам'яті з доказами злочину.
/ Фото: Нацполиция
Чоловікові вже повідомили про підозру, тепер йому загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Одещині бездомний чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку.
Крім того, в Одесі педофіл намагався зґвалтувати трирічного хлопчика. Чоловік проник до квартири, поки мами не було вдома.
Також в Одесі затримали чоловіка, який нападав на дівчат. Подробиці у сюжеті: