Поліція назвала попередню причину пожежі у готелі в Одесі

Пожежа, яка сталася в неділю, 17 січня, в готелі Arcadia Apartments на вулиці Посмітного в Одесі, внаслідок якої загинули двоє людей, попередньо виникла через порушення правил пожежної безпеки.
Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області в Facebook.
"Пожежа в готельному комплексі на вулиці Посмітного в Одесі кваліфікована як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки", – йдеться в повідомленні.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, один з постояльців готелю розповів, що почув, як загорілася проводка на другому поверсі, перед тим як встиг схопити документи і вибігти з будівлі. Інший врятований стверджує, що напередодні в готелі ремонтували проводку, а до цього були періодичні проблеми зі світлом.
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