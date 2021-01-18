Поліція назвала попередню причину пожежі у готелі в Одесі

Раніше постояльці говорили про проблеми з електропроводкою

Пожежа, яка сталася в неділю, 17 січня, в готелі Arcadia Apartments на вулиці Посмітного в Одесі, внаслідок якої загинули двоє людей, попередньо виникла через порушення правил пожежної безпеки.

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Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області в Facebook.

"Пожежа в готельному комплексі на вулиці Посмітного в Одесі кваліфікована як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки", – йдеться в повідомленні.





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До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості внесені за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, один з постояльців готелю розповів, що почув, як загорілася проводка на другому поверсі, перед тим як встиг схопити документи і вибігти з будівлі. Інший врятований стверджує, що напередодні в готелі ремонтували проводку, а до цього були періодичні проблеми зі світлом.

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