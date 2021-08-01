Півмашини відірвало. В Одеській області зіткнулися авто, є потерпіла

Зараз обидва водії у лікарні – вони проходять тест на наявність алкоголю у крові

Після аварії ВАЗ вже не підлягає відновленню / Фото: Нацполиция

В Одеській області, де раніше авто збило велосипедистів, сталася ще одна серйозна ДТП. На автодорозі Подільск – Балта зіткнулися автомобілі ВАЗ-2109 і "Волга". У результаті постраждала 64-річна пасажирка, вона в лікарні.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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ДТП сталася вранці 1 серпня неподалік від Балти.

Попередньо встановлено, що 20-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на "зустрічку" і врізався у "Волгу". Пасажирку другої машини госпіталізували.

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У авто повністю відірвало задню частину. Фото Нацполіції

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Зараз обидва водії здають тести на вміст алкоголю в крові. Дані про аварію скоро внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Маріуполі на перетині вулиць Університетська і Казанцева автомобіль "Нової пошти" потрапив в ДТП.

Крім того, ву Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав . У лікарню направлені 23 людини.

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