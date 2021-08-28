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Бійка з поліцією після ЛГБТ-маршу в Одесі: затримані десятки нападників (відео)

Дар'я Сидоровська Дар'я Сидоровська кореспондентка
28 серпня, 20:01
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Представники організації "Традиція і порядок" напали на автобус з представниками ЛГБТ-спільноти

Сьогодні в Одесі відбувся "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою, на якому не вдалося уникнути конфліктів, хоча заходи безпеки були вжиті безпрецедентні.

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Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", до маршу приєдналися кілька сотень активістів. Вони пройшли від Воронцовської колонади до пам'ятника Рішельє, після чого пройшли Приморським бульваром на Дерибасівську. В руках у них були плакати і райдужні прапори.

Затяті противники ЛГБТ організація "Традиція і порядок" проводила свій "контр-парад" перед "Маршем рівності", а після закінчення ходи напали на автобус з представниками ЛГБТ-спільноти.

Коли правоохоронці почали відтісняти нападників, ті застосували газові балони. В результаті силовики затримали десятки агресивних членів організації "Традиція і порядок".

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У відділення поліції доставили не менше 15 агресорів.

Організатори "Одеса Прайда" отримували погрози

Про проведення "Одеса Прайда" і дати заходів оголосили 11 серпня. Протягом декількох днів – з 24 по 29 серпня – проходять заходи щодо захисту прав представників ЛГБТ+. Головна подія Прайда – Марш рівності, який і відбувся сьогодні.

Організатори одразу почали отримувати погрози від організації "Традиція і порядок", причому ті не соромилися озвучувати їх публічно, обіцяючи "повторити Тбілісі". Як відомо, в Грузії в липні цього року зірвали ЛГБТ-марш. Протестуючі проти "Маршу гідності" прийшли на місце ходи на кілька годин раніше активістів і влаштували погром.

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Традиція і порядок погрожували організаторам "Одеса Прайда" в соцмережах

В Одесі ж і в минулому році на Марші рівності були провокації з боку тих же "Традиції і порядку". Вони заприскали хід газовими балончиками, закидали тухлими яйцями і помідорами. Були затримані 16 людей.

Хто такі "Традиція і порядок"

Традиція і порядок – всеукраїнська консервативна організація. Своєю метою декларує побудову сильної і незалежної держави на принципах патріотизму і християнських цінностей. Відома своїми акціями за збереження патріархальної сім'ї, виступами проти фемінізму і ЛГБТ. Створена в 2016 році колишніми активістами групи "Реванш" – її активісти були заарештовані за підпали магазинів Roshen, штурм Верховної Ради та інші злочини.

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