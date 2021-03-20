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Привітали з днем народження: в Одесі прихильники Стерненко запалили фаєри під СІЗО

20 березня, 17:41

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На мітингу виступив один з адвокатів засудженого

В Одесі під СІЗО, де перебуває Сергій Стерненко, зібралося близько трьох десятків людей. Це його прихильники, друзі засудженого і одеські активісти.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми прийшли, щоб привітати Сергія з днем народження – йому сьогодні 26 років. Він зараз знаходиться в СІЗО за сфабрикованими звинуваченнями", – сказала співорганізатор заходу Марина Бойко.

За словами організаторів заходу, більшість одеситів, які хотіли підтримати Сергія Стерненка, поїхали на акцію до Києва. Учасники акції запалили кілька фаєрів і виконали гімн України.

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Відео: Радіо "Свобода"

Також на мітингу виступив один з адвокатів Стерненка Вадим Оксюта. Він подякував активістам за підтримку його клієнта і пообіцяв, що той вийде з СІЗО не зламавшись.

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський суд Одеси засудив українського активіста Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців позбавлення волі з часткової конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербіча.

Після винесення вироку відбулися сутички соратників засудженого з поліцією .

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Одеса активісти акція СІЗО фаєр стерненко
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