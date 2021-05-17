Перетворили на "гонову": в Одесі Трасу здоров'я закриють для електротранспорту

/ Фото: Думська
В Одесі закриють Трасу здоров'я для людей на електросамокатах і електроскутерах.
Про це заявив мер міста Геннадій Труханов під час апаратної наради в Одеській мерії, пише Думська".
За його словами, Траса здоров'я – це місце для тих, хто підтримує здоровий спосіб життя: ходить, бігає, їздить на велосипеді. А користувачі електроскутерів і електросамокатів перетворюють її на "гонову".
"Траса здоров'я перетворюється на гонову трасу. Хочеш кататися на електросамокаті? Значить, у перспективі десь, колись зробимо якусь трасу, і там будуть кататися на електромобілях, електросамокатах, і електророликах, думаю, у перспективі й таке з'явиться", – заявив Геннадій Труханов.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" писав, чи небезпечні електросамокати на автодорогах.
Крім того, повідомляли, що власників самокатів почнуть штрафувати за розмови по телефону під час руху і нетверезе керування.