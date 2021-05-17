Перетворили на "гонову": в Одесі Трасу здоров'я закриють для електротранспорту

Місцеві чиновники обурені, що користувачі електротранспорту рухаються занадто швидко і можуть заважати іншим

/ Фото: Думська

В Одесі закриють Трасу здоров'я для людей на електросамокатах і електроскутерах.

Реклама

Про це заявив мер міста Геннадій Труханов під час апаратної наради в Одеській мерії, пише Думська".

За його словами, Траса здоров'я – це місце для тих, хто підтримує здоровий спосіб життя: ходить, бігає, їздить на велосипеді. А користувачі електроскутерів і електросамокатів перетворюють її на "гонову".

"Траса здоров'я перетворюється на гонову трасу. Хочеш кататися на електросамокаті? Значить, у перспективі десь, колись зробимо якусь трасу, і там будуть кататися на електромобілях, електросамокатах, і електророликах, думаю, у перспективі й таке з'явиться", – заявив Геннадій Труханов.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" писав, чи небезпечні електросамокати на автодорогах.

Реклама

Крім того, повідомляли, що власників самокатів почнуть штрафувати за розмови по телефону під час руху і нетверезе керування.