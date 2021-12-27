Пригрозили вибухом. В Одесі з аеропорту евакуювали понад 300 людей

Поліцейські перевірили інформацію щодо замінування одеського аеропорту, на місці працювали профільні служби

Роботу аеропорту відновлено / Фото: Колаж: Сьогодні

Правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху у Міжнародному аеропорту "Одеса". Усього евакуювали 320 людей.

Про це повідомила поліція Одеської області.

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На місці події працювали профільні служби: слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

Станом на 23:30 26 грудня аеропорт та прилегла територія були оглянуті. Жодних вибухових речовин або пристроїв не виявили.

В Україні почастішали випадки мінування

У суботу, 25 грудня, у Києві повідомили про мінування торгового центру River Mall. Інформація про вибухівку у приміщенні надійшла на електронну пошту ТРЦ.

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Ще у Києві того ж дня перекрили міст ім. Патона з обох боків. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст замінований.

У Бердянську поліція викрила підлітка, який у змові з російським хакером кілька днів "мінував" навчальні заклади міста.

А мешканець Дніпра заявляв, що дистанційно підірве Верховну Раду.

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