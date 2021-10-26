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Довелося читати Шевченка. В Одесі суддя незвично покарав злодіїв

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 11:02
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Зловмисники витягували магнітоли та динаміки з машин на штрафмайданчику
Суддя ухвалив незвичайний вирок. Фото: колаж "Сьогодні"
Суддя ухвалив незвичайний вирок. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі суддя Малиновського районного суду виніс незвичайний вирок двом молодим людям, які витягували магнітоли та динаміки з машин на штрафмайданчику. Тепер зловмисникам доведеться прочитати кілька книжок.

Про це сказано у відповідному рішенні.

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Вивчивши всі обставини справи, суддя засудив фігурантів до одного року позбавлення волі, звільнивши від покарання з випробувальним терміном.

Крім того, він зобов'язав зловмисників прочитати повісті "Пригоди Тома Соєра" та "Пригоди Гекльберрі Фінна" Марка Твена, "Біле Ікло" Джека Лондона, а також вірш "Минають дні, минають ночі…" Тараса Шевченка.

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Нагадаємо, раніше у Києві 38-річного ґвалтівника засудили до 7,5 років позбавлення волі. Він уродженець Єревана.

Також Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього народного депутата Олександра Пресмана в отриманні незаконної компенсації за оренду житла.

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