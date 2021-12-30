"Проїзд за 2 гривні". The Independent включило Одесу до списку міст для подорожей

Британський ЗМІ радить читачам відвідати Одесу – що іноземці написали про українське місто

Британське видання заявило, що Одесі проїзд по 2 гривні / Фото: Колаж: Сьогодні

Британське видання The Independent додало Одесу до списку міст, де слід побувати 2022 року. Проте інформацію про місто внесли неправильну.

Статтю із згадкою про українське місто опублікували на сайті ЗМІ.

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Журналісти вказали, що Одеса "можливо, найкрасивіше місце у колишньому СРСР". У тексті зазначили, що з місцевого аеропорту до центру можна доїхати за 2 гривні. Проте таких цін за проїзд у місті вже давно немає.

Крім того, назву міста протранслітерували з російської та вказали як Odessa.

Скріншот із сайту

Також у тексті зазначили, що Аркадія – це передмістя Одеси із чудовими пляжами. Британські журналісти наголосили, що у місті є блискуча архітектура XIX століття.

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Реакція Мережі

Користувачі соцмереж поставилися з гумором до такої оцінки Одеси: