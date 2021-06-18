Програв у казино й залишив записку. Нові подробиці зникнення співробітника ДПСУ в Одесі

Начальник штабу Одеського загону морської прикордонної охорони Олексій Чертков, який 1 червня зник дорогою на роботу, перед зникненням програв у казино. До того ж, у нього були й інші боргові зобов'язання. Правоохоронці знайшли дивну записку чоловіка.

Реклама

Про це розповів заступник Національної поліції Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю Цензору.

Зниклий Олексій Чертков. Фото: Odessa.Online

Грав у казино й заліз у борги

Як з'ясували правоохоронці, офіцер Держприкордонслужби позичив гроші у багатьох людей, зокрема у своїх колег по службі, а за кілька днів до зникнення Олексій Чертков програв велику суму в казино. Під час обшуку кабінету знайшли його записку з текстом: "Я вже не можу вам платити", проте поки неясно, кому саме вона адресована.

"Він записував, коли і у кого брав кошти у борг, а також у яких закладах грав. Під час допитів ми цю інформацію підтвердили", – заявив Цуцкірідзе.

У день зникнення посварився з дружиною

Реклама

За даними слідства, у день зникнення Чертков йшов на роботу, йому зателефонував начальник, повідомив про скасування наради і дозволив повернутися додому. Через два дні поліцейські знайшли людину, яка бачила зниклого військовослужбовця в Одесі, водночас немає жодної інформації про його місцезнаходження.

Відомо також, що офіцер намагався повернутися додому, однак у них з дружиною виник побутовий конфлікт, після якого чоловік знову пішов. Ці відомості підтверджують сусіди і записи, які Олексій Чертков зберігав у своєму кабінеті.

Пошуки тривають

Максим Цуцкірідзе додав, що військового продовжують розшукувати в межах кримінального провадження про умисне вбивство – це стандартна процедура стосовно всіх людей, що зникли безвісти. Поки невідомо, виїхав Чертков з Одеси або залишився в місті.

Нагадаємо, в Полтаві за загадкових обставин зникла жінка.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску: