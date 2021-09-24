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Просив пробачення на колінах. Підліток, який спалив церкву під Одесою, збрехав – ексклюзивне визнання (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 вересня, 21:25
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Через юний вік судити хлопця не можуть, на папу і маму склали адмінпротокол – їм загрожує великий штраф
Місцеві жителі просять психологів поспілкуватися з підлітком
Місцеві жителі просять психологів поспілкуватися з підлітком / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одеській області 12-річний хлопець взяв і спалив церкву. Так, мовляв, помстився за цькування в школі, що влаштовував син настоятеля храму. Кореспонденту "Сьогодні" Дар"ї Сидоровській підліток зізнався, що ж його спонукало влаштувати пожежу.

Клуби диму, що піднімалися над недобудованим храмом, люди помітили ввечері. Полум'я знищило ікони, вікна, столи. Встояли хіба що стіни і стеля, хоча і вони зараз покриті щільним шаром сажі.

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Коли спалахнуло, в храмі вже нікого не було, двері були на замку.

"Решітка залишається вдень, з цього боку і з іншого є вхід, тобто сковзняк щоб вогкості не було, він з того боку грати підняв і пройшов", – розповідає працівниця храму Агрипина Цушко.

Спочатку спалахнула полка, де були свічки на продаж, каса і ящик для пожертвувань. Полум'я самостійно за півгодини загасив народ. Відрами носили воду з власних дворів. Усередині все засипали піском, який недавно закупили для будівництва цього ж храму.

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Першою на порятунок прибігла місцева вчителька.

"Загасили все це і шукали хто винен, думали дзвонити пожежникам, але чого дзвонити, якщо загасили вже, і ми подзвонили в поліцію", – згадує мешканка Іванчанки Зінаїда Гурд.

Палія затримали

Ймовірного палія поліція затримала відразу. Це -12-річний Виталик, живе на сусідній вулиці.

"Підліток зізнався в скоєному, і пояснив, що так він вирішив помститися своєму однокласнику, нібито який його постійно труїв", – розповідає прес-секретар головного управління Нацполіціі в Одеській області Любов Гордієвська.

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Підліток, ексклюзивно для "Сьогодні", під наглядом бабусі – показав як зайшов в закритий храм.

"Пішов подивитися якщо гроші, там не було нічого і як запалив не пам'ятаю, не знаю. Запалив і пішов швидко", – говорить 12-річний Виталик.

Ніякого буллінгу не було

І зізнається – правоохоронцям збрехав. Ніхто не труїв. Ніяких знущань, підтверджує бабуся.

"Вони говорили, якщо я нічого не скажу, прийдуть інші і будуть бити", – розповідає хлопчик.

Підлітки не ворогували, кажуть однолітки.

"Не було такого. І син батюшки над ним не знущався. Він хороший хлопчик, ми дружимо, граємо", – каже школяр Вадим Хахваз.

Хлопець каже – і раніше крав телефони, їжу і гроші з церкви, витрачав на смакоту, сухарики, чіпси.

Місцеві просять психологів поспілкуватися з підлітком. Через юний вік судити його не можуть, на папу і маму склали адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов'язків. Їх можуть оштрафувати на 10 тисяч гривень.

Крім Виталика, в родині є дві дочки, молодшій – 8 місяців, у неї порок серця. Перед односельчанами хлопець з бабусею стають на коліна – просять вибачення, люди не можуть стримати сліз.

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