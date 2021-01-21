Розбив відрізаною головою авто на вулиці: подробиці моторошного вбивства в Одесі

В Одесі чоловік, який учора вбив і розчленував двох людей, зустрів поліцейських, тримаючи в руках голову загиблого батька, і заявив, що "він бог, якому не поклоняються".

Про це повідомили в поліції, пише "Думська".

Тіло 53-річного батька з вирізаними внутрішніми органами лежало на дивані в кімнаті. Другою жертвою виявився 32-річний уродженець Балтського району. Він був квартирантом і жив разом з родиною підозрюваного.

Зазначається, що затриманий убив його на кухні, порізавши шию, руки, спину і черевну порожнину.

На місці копи вилучили різні речі, які можуть бути речовими доказами, зокрема 11 ножів.

У соцмережах пишуть, що затриманий підозрюваний – 30-річний Дмитро Пономаренко. Раніше його звільнили з трьох робіт. Чоловік нібито був одружений, у нього є син.

"Він ляснув цією головою по машині жінки, яка відразу ж поїхала. Потім він розбив відрізаною головою інші машини. Ви ж розумієте, що це голова рідного батька, так навіть звірі не чинять", – розповідають свідки.

Telegram-канал "Одеса зараз" повідомляє, що вдома у затриманого вилучили пакетики зі слідами якихось кристалів. Попередньо, це синтетичні наркотики.

Крім того, хлопець давно виявляв явні ознаки психічного розладу. Після затримання поводився дуже неадекватно, говорив, що це була жертва богу.

Нагадаємо, у Черкаській області підліток зґвалтував і намагався вбити 51-річну жінку.

Крім того, на Закарпатті чоловік убив дітей своєї співмешканки.

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