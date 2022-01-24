Поряд лежали закривавлені ножиці: під Одесою в автомобілі знайшли мертвого чиновника

Правоохоронці з'ясовують всі обставини смерті чоловіка

У чоловіка були порізані вени/Колаж: "Сьогодні"

Під Одесою в автомобілі виявили мертвого чоловіка. У нього були порізані вени.

Про це повідомили в місцевому Telegram-каналі.

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Деталі

Автомобіль з мертвим чоловіком знайшли в районі села Нерубайське, неподалік траси Одеса – Київ. Поблизу тіла, яке було на водійському сидінні, лежали закривавлені ножиці.

Хто загиблий?

З'ясувалося, що загиблий чоловік — житель міста Болград (Одеська область) Дмитро Кукол, 1980 року народження. Він був заступником начальника Головного управління Держгеокадастру в Одеській області — начальником відділу використання земель сільськогосподарського призначення.

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Смертність в Україні

Як пише Вікіпедія, з 100 000 новонароджених українців, за статистикою, 790 осіб помруть у віці до одного року. 10 000 українців не доживуть до 35 років і 25 000 – до 60 років. З цих 100 000 вісьмох занапастить туберкульоз, двоє помруть від наслідків ВІЛ, 184 – від онкологічних захворювань, 16 осіб згубить алкоголь, 12 розіб'ються в ДТП, п'ятеро осіб потонуть. До того ж 12 осіб покінчать життя самогубством.

Майже кожен другий чоловік не має шансів дожити до 65 років, а в жінок ймовірність дожити до 65 років дорівнює 77,3%.

Понад 90% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями.

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