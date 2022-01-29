"Рибонько моя, йди нах*й". В Одесі чиновниця здивувала реакцією на хейт у Мережі

Співробітниця міськради Олена Вельможко посперечалася з одеситом у Мережі, не підбираючи слів – що її так розлютило

Альона Вельможко потрапила у скандал у Мережі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі співробітниця департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Олена Вельможко жорстко відповіла на критику у соцмережі. Житель Одеси обурився, що чиновники приєдналися до флешмобу з прапором, але водночас жодних реальних дій немає. У відповідь прессекретар нахамила чоловіка.

Коментар Вельможко залишила під публікацією користувача Nick Korytov у Facebook.

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Чоловік заявив, що зараз чиновники ставлять прапори України на аватарки у Мережі, але не роблять цього на державні свята та дні жалоби. Житель Одеси запитав, як влада підтримує літніх людей, військових, дітей та незаможних.

"На матчі збірної, або важливих протистоянь наших українських команд та спортсменів… А зараз помчало… Може хтось книжок трохи українською купив? Замість курсів англійської записався на курси рідної української мови? Х*р там... Лицемірство", – написав він.

Одесит розкритикував владу. Скріншот

Як відповіла Вельможко?

Під постом чоловіка чиновниця написала, що насправді у них багато роботи і якби ця людина знала, куди витрачаються гроші, вона б дуже здивувалася.

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"Якщо я покажу тобі список своїх чеків та переказів на благодійність, ти оху*єш. Там значно більше, ніж ти витрачаєш на всяку х*йню. Люблю, коли людина, яка не витратила на бабусь і діточок ні копійки, пафосно викриває інших", – заявила вона.

Відповідь Вельможко на Хейт. Скріншот

Вельможко також зазначила, що людина, яка критикувала владу, пише в Мережі з помилками.

"Люблю, коли людина, яка не вміє правильно написати найпростіше слово "отже", радить комусь мовні курси. Є люди, які перемагали на міських олімпіадах з української, наприклад, коли ти ще сиську сос*л і під себе ср*вся", – додала вона.

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Працівниця міськради уточнила, що вона не має аватарки з українським прапором, але може й поставити, якщо це так хвилює користувачів у Мережі.

"Рибонько моя, йди нах*й. P.S. Відповідати не намагайся, я не дискутую з інфузоріями. Обтікай", – підсумувала чиновниця.