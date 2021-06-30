З дня народження – в лікарню. В Одеській області масове отруєння після банкету

У селі Приморське Одеської області п'ятеро людей заразилися сальмонельозом після вживання їжі на святкуванні дня народження на базі відпочинку "Мегапарус". Їх госпіталізували в інфекційне відділення місцевої лікарні.

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Про це повідомив регіональний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ на своїй сторінці в Facebook.

Всі хворі пов'язують своє отруєння з вживанням готових страв, які були приготовлені в домашніх умовах і зберігалися з порушенням температурного режиму.

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В осередку інфекції проведено протиепідемічні заходи. Станом на сьогодні, 30 червня, у стаціонарі залишаються двоє людей.

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Раніше ми повідомляли, що у Харківській області подружжя отруїлося грибами.

Також нагадаємо, у харківському ресторані, в якому масово отруїлися люди, виявили сальмонельоз та стафілокок.