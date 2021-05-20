Літак МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі. В аеропорту оголошена тривога

Екіпаж літака задіяв аварійну сигналізацію автовідповідача – що сталося на повітряному судні

Літак авіакомпанії МАУ в небі / Фото: facebook.com/flyuia.ua

В одеському аеропорту літак авіакомпанії МАУ здійснив аварійну посадку. В аеропорту оголошена тривога.

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Як повідомляє "Думська", о 15:45 екіпаж Boeing 737 з реєстраційним номером UR-PSM задіяв аварійну сигналізацію автовідповідача з кодом 7700, який говорить про аварію або іншу позаштатну ситуацію на борту.

Літак прямував зі Стамбула до Борисполя. Фото: Думська

Борт виконував пасажирський рейс за маршрутом Стамбул – Бориспіль, але в небі над Чорним морем виникла технічна несправність.

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За інформацією "Думської", в одному з двигунів "Боїнга" відбулося різке падіння тиску масла.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі екстрено сів військово-транспортний літак США.

Також нагадаємо, у Мелітополі МіГ-29 здійснив аварійну посадку. ДБР почало розслідування причин аварійної посадки.