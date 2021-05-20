Літак МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі. В аеропорту оголошена тривога

Літак авіакомпанії МАУ в небі / Фото: facebook.com/flyuia.ua
В одеському аеропорту літак авіакомпанії МАУ здійснив аварійну посадку. В аеропорту оголошена тривога.
Як повідомляє "Думська", о 15:45 екіпаж Boeing 737 з реєстраційним номером UR-PSM задіяв аварійну сигналізацію автовідповідача з кодом 7700, який говорить про аварію або іншу позаштатну ситуацію на борту.
Літак прямував зі Стамбула до Борисполя. Фото: Думська
Борт виконував пасажирський рейс за маршрутом Стамбул – Бориспіль, але в небі над Чорним морем виникла технічна несправність.
За інформацією "Думської", в одному з двигунів "Боїнга" відбулося різке падіння тиску масла.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі екстрено сів військово-транспортний літак США.
Також нагадаємо, у Мелітополі МіГ-29 здійснив аварійну посадку. ДБР почало розслідування причин аварійної посадки.