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Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові – його повернули до України

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
27 серпня, 11:19
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Президентський Airbus A319 направили до аеропорту Одеси
Через туман літак не зміг сісти в Кишиневі / Фото: колаж "Сьогодні"
Через туман літак не зміг сісти в Кишиневі / Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 27 серпня, через сильний туман літак президента України Володимира Зеленського, який прямував до молдавської столиці, не зміг сісти в Кишиневі.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

"Борт з президентом на борту не зміг приземлитися в Молдові через несприятливі погодні умови. І, наскільки нам стало відомо, не тільки цей літак був змушений змінити аеропорт для посадки", – повідомили нам джерела в Офісі президента.

Як стало відомо виданню, вранці президентський Airbus A319 приземлився в аеропорту Одеси. У цьому ж аеропорту приземлився Air Moldova, який летів до Кишиніва з Анталії.

Куди летів президент

27 серпня Зеленський повинен взяти участь в заходах, присвячених Дню незалежності Молдови. Але через туман довелося повернутися до України.

Крім Зеленського, Молдову також повинні відвідати президенти Румунії Клаус Йоганніс і Польщі Анджей Дуда. Всі урочистості пройдуть на площі Великих національних зборів. Після цього піде низка двосторонніх зустрічей.

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Поки що невідомо, чи прибуде до Молдови Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні":

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