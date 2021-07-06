СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання в Одеській області

В рамках операції в окремих регіонах області спецслужба може тимчасово ввести особливий режим

СБУ проводить антитерористичні навчання / Фото: СБУ

З 6 по 9 липня 2021 Служба безпеки України проводить масштабну "контрдиверсійну операцію" в рамках міжнародних навчань Sea Breeze.

Про це спецслужба попередила заздалегідь.

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"Тренування, що пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, відбудуться в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському, Болградському районах та в м. Ізмаїл Одеської області", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час тренувань в окремих районах області можливе тимчасове введення особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд особистих речей, автомобілів тощо.

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Крім того, СБУ просить громадян інформувати правоохоронців у випадку:

прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;

виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;

отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій.

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Також дивіться сюжет, як у межах навчань СБУ, в одній зі столичних синагог знешкоджували терористів:

Нагадаємо, в Чорному морі 28 червня стартували міжнародні навчання Sea Breeze-2021 , В яких беруть участь Збройні сили України і військовослужбовці майже 30 країн світу. Вони триватимуть майже два тижні на суші, морі та в повітрі.