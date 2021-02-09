СБУ викрила одеських чиновників на незаконних оборудках із землею

Зараз на незаконно відчужених землях ведеться забудова багатоквартирними будинками

Співробітники Служби безпеки викрили в Одесі посадових осіб декількох державних установ і міськради. Чиновники незаконно переоформили право власності на земельну ділянку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, організували операцію чиновники Одеської міськради, обласної прокуратури, регіональних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції та Держгеокадастру і приватні забудовники.

Фігуранти підробили офіційні документи і змінили власність земель площею майже 4 га. Перевіряється інформація, що зловмисники діяли через незаконне втручання у роботу телекомунікаційних мереж та автоматизованих систем державних контролюючих органів.

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Зараз на незаконно відчужених землях ведеться забудова багатоквартирними будинками з численними порушеннями законодавства. Однак судом накладено арешт на ділянку, а також на будівлі, недобудови, інші складські приміщення з позбавленням права користування, розпорядження майном і забороною проведення будівельних робіт.

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Правоохоронці провели понад 20 обшуків. У їх ході вилучено документацію на будівництво житлового комплексу, чорнові записи, бланки з відтисками печаток будівельних компаній та інші матеріали, які підтверджують незаконне виведення земельної ділянки з державної власності для комерційної забудови.

"В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 і ч. 4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії", – додали в СБУ.

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Раніше ми повідомляли, що заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров спростував повідомлення ЗМІ про незаконне виділення землі його тестю.

Також нагадаємо, СБУ впіймала чиновників Нацакадемії наук на передачі землі в Києві ціною в сотні мільйонів гривень.

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