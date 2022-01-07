Сидів у вигрібній ямі три доби: на Одещині врятували пса (відео)

У селі Олександрівка Одеської області врятували пса, який три доби просидів у вигрібній ямі.
Про це повідомляє ДСНС Одеської області.
Чули, що пес скиглив
Три доби жителі села ніяк не могли зрозуміти, де скиглить пес. Вони зазирнули до вигрібної ями, де й знайшли тварину.
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Сьогодні, 7 січня, небайдужі люди зателефонували рятувальникам та повідомили, що пес не може самостійно вибратися з вигрібної ями. Вони допомогли тварині.
У Чернівцях врятували пса, що застряг на балконі
Пес запхав голову в металеву огорожу на балконі багатоквартирного будинкуі не міг звільнитися самостійно. Не змогли допомогти тварині та її власники.
Рятувальники розігнули залізні лози огорожі та випустили пса. Тварина поводилася спокійно. Коли його звільнили, він одразу побіг у будинок та влаштувався на своє улюблене місце.
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