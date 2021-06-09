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Сиділи на надгробних плитах. В Одесі підлітки влаштували п'янку на кладовищі

9 червня 2021 16:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Неповнолітні вживали алкогольні напої на кладовищі – у Мережі обурені вчинком підлітків

В Одесі двоє підлітків влаштували п'янку на Слобідському кладовищі. Увесь "відпочинок" діти знімали на телефон і публікували в соцмережах.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**ва Одеса".

На записі видно, що дівчинка сиділа з пляшкою слабоалкогольного напою на надгробній плиті. Її друг знімав усе на телефон. У якийсь момент школярка розлила алкоголь на плиту і телефони.

"П**дець блін, це мене не хитає, так? (...) І ми сидимо на кладовищі, до речі", – сказала вона.

Відео можна переглянути на нашому каналі.

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Нагадаємо, у Полтавській області в селищі Градизьк шестеро підлітків влаштували на кладовищі шоу і знімали це на відео.

Крім того, у Полтавській області три семикласниці влаштували фотосесію на місцевому кладовищі. Підлітки позували напівоголеними на тлі могил і курили.

Про що ще говорять українці, дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

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