Смерть 15-річного онука Філімонова. Як намагалися врятувати хлопчика – відео

Підлітку стало погано під час гри в баскетбол і він втратив свідомість – відео з місця інциденту

За фактом смерті 15-річного онука одеського гумориста Олега Філімонова Евана Григора поліція почала розслідування.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Копи розповіли, що медики намагалися реанімувати підлітка, але безрезультатно. Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою "природна смерть".

Тіло хлопчика направили на експертизу, щоб з'ясувати причину смерті.

Також у Мережі опублікували відео, як лікарі намагалися врятувати Евана Григора. На ролику видно, що хлопець лежить на баскетбольному майданчику і медик швидкої допомоги робить йому масаж серця. Навколо зібралися підлітки і спостерігали за тим, що відбувається.

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Нагадаємо, дідусь померлого Олег Філімонов розповів, що все сталося дуже трагічно і несподівано. Сім'я підлітка припускає, що відірвався тромб.