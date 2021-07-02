Русский
$ 27,38
32,52
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені. Під колеса авто потрапили дві жінки з дитиною

2 липня 2021 11:57

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Жахлива аварія сталася на пішохідному переході в Білгород-Дністровському районі біля повороту на село Старокозаче

33-річний водій автомобіля Nissan збив трьох пішоходів. Фото: ГУНП

33-річний водій автомобіля Nissan збив трьох пішоходів. Фото: ГУНП

В Одеській області 33-річний водій автомобіля Nissan збив двох жінок і маленького хлопчика. Вижила лише одна з жінок, її доставили в лікарню.

Реклама

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події та особистості потерпілих. Чи був водій п'яним, в поліції не повідомляють.

Читайте також: П'яний батько сидів поруч. У Львівській області 11-річний хлопчик розбився за кермом BMW

Не пропусти!
Бельгія – Італія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Зараз вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході і втік. Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні. Копи намагаються встановити місцезнаходження підозрюваного.

Також нагадаємо, у Полтавській області авто збило дитину.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Під завалами шукають жінку. Що відбувається на місці зсуву в Одеській області (оновлено)
Під завалами шукають жінку. Що відбувається на місці зсуву в Одеській області (оновлено)Одеса
В Одесі відкриють 6 центрів вакцинації від COVID-19: список адрес
В Одесі відкриють 6 центрів вакцинації від COVID-19: список адресОдеса
5000 грн за зламане життя: одеситці, на яку впало дерево, виділили компенсацію
5000 грн за зламане життя: одеситці, на яку впало дерево, виділили компенсаціюОдеса
Поблизу Шрі-Ланки загорілося судно з українцями: 20-річний моряк з Одеси згорів заживо
Поблизу Шрі-Ланки загорілося судно з українцями: 20-річний моряк з Одеси згорів заживоОдеса
В Одесі
В Одесі "слугу народу" затримали п'яним за кермом – фотоОдеса
Поки батько відпочивав на озері. 5-ти річного хлопчика вбило струмом в Одеській області
Поки батько відпочивав на озері. 5-ти річного хлопчика вбило струмом в Одеській областіОдеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти