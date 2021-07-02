Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені. Під колеса авто потрапили дві жінки з дитиною

33-річний водій автомобіля Nissan збив трьох пішоходів. Фото: ГУНП
В Одеській області 33-річний водій автомобіля Nissan збив двох жінок і маленького хлопчика. Вижила лише одна з жінок, її доставили в лікарню.
Як говориться в сюжеті "Сьогодні", на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події та особистості потерпілих. Чи був водій п'яним, в поліції не повідомляють.
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Зараз вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.
Раніше ми повідомляли, що у Херсоні п'яний патрульний збив підлітка на переході і втік. Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні. Копи намагаються встановити місцезнаходження підозрюваного.
Також нагадаємо, у Полтавській області авто збило дитину.
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