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Смертельна ДТП в Одесі: тіло водія "вирізали" з авто (фото)

26 січня, 10:08

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Причина події встановлюється

В Одесі на вулиці Богдана Хмельницького сталася ДТП. Внаслідок якої загинув водій.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, аварія сталася близько о пів на шосту ранку 26 січня. На місце події виїжджали рятувальники.

По прибуттю до місця співробітники ДСНС з використанням спеціального обладнання вилучили з пошкодженого автомобіля водія без ознак життя. Причина події встановлюється.

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Раніше ми повідомляли, що в Одеській області зіткнулися два легковики. Внаслідок аварії 64-річний водій "ВАЗу" отримав травми, несумісні з життям, а 57-річна пасажирка Hyundai з травмами верхніх і нижніх кінцівок була доставлена до Лиманської районної лікарні.

Також нагадаємо, у ДТП з мікроавтобусом на Львівщині загинуло двоє людей, є постраждалі. Аварія сталася на трасі біля населеного пункту Дубина близько 17:00, через це рух там було частково ускладнено, поліція забезпечувала реверсний рух.

Крім того, у Житомирській області перевернулося авто з пасажирами, 5-річний хлопчик потрапив до лікарні.

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ДТП Одеса рятувальники ДСНС
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