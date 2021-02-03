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Знести будівлю влада не може: подробиці обвалу будинку в Одесі (відео)

3 лютого, 17:53

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Мерія може тільки оштрафувати власника

Триповерхова будівля, яка сьогодні, 3 лютого, обвалилася в Одесі, виявилася у приватній власності. Людей відселили ще 13 років тому, оскільки будівля аварійна.

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Про це розповідають журналісти "Сьогодні".

Як виявилося, через цей будинок триває судова тяганина, тому знести не мають права, кажуть у мерії. Максимум – можуть оштрафувати власника.

До слова, це вже четвертий випадок руйнувань в історичній частині Одеси за останній тиждень.

Відео: Сьогодні

Напередодні без житла залишилися дві сім'ї – у їхніх будинках обвалилися міжповерхові сходи.

"Руйнування в результаті недбалого поводження, найімовірніше, власника до свого майна. Оскільки негода, опади призвели до того, що даху немає, до його руйнування. Було завдання мера карати власника", – сказав заступник голови департаменту міського господарства Одеської міськради Віталій Цуркан.

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Також нагадаємо, в Одесі руйнується історичний будинок Лібмана.

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