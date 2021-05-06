Спас товаришів по службі, але сам загинув. В Одеській області знайшли тіло зниклого прикордонника

Жахлива трагедія сталася на озері Тудорове – зниклого безвісти прикордонника знайшли мертвим – що відомо про загиблого

Зниклого на озері Тудорове в Одеській області 32-річного українського прикордонника сьогодні, 6 травня, близько 12 години дня знайшли мертвим. Його шукали з учорашнього дня рятувальники ДСНС, співробітники водної поліції, місцеві жителі і прикордонники, з залученням човнів, авіаційної техніки та водолазів.

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Як повідомили в Держприкордонслужбі, майор Костянтин Коняєв обіймав посаду заступника начальника відділу прикордонної служби Маяки по персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону. У нього залишилося двоє синів і дружина-прикордонник.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким офіцера, який з честю виконував завдання з охорони державного кордону. Своїми вчинками він заслужив повагу підлеглих та колег по службі. Навіть у цій трагічній ситуації офіцер встиг скоординувати дії всіх, хто перебував з ним у човні, що в подальшому допомогло трьом прикордонникам врятуватися", – сказав голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

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Нагадаємо, моторний човен з прикордонним нарядом перекинувся 5 травня під час патрулювання на озері Тудорове в Одеській області.

У човні знаходилися четверо прикордонників, трьом вдалося дістатися до суші, один з них фактично витягнув товариша по службі на собі.

Новини "Сьогодні" писали, що в Києві на Дніпрі моторний човен зіткнувся з парусної яхтоюі зник з місця події.