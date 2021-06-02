Зграя рожевих фламінго пролетіла над Одеською областю. Захоплюючі фото

Недолік територій для гніздування і конкуренція змушує птахів знаходити нові місця для гніздування і харчування

Найбільша за історію спостережень зграя рожевих фламінго пролетіла над територією Одеської області і зупинилася в румунській частині дельти Дунаю.

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Про це розповів науковий співробітник Дунайського біосферного заповідника, орнітолог Максим Яковлєв, повідомляє "Думська".

Фламінго все частіше з'являються в межах України. Фото: Думська

Еколог також розповів, що перша зграя з 60 особин з'явилася в районі Старостамбульського гирла ще 21 травня. Пізніше до них приєдналася ще одна група птахів, майже така ж за кількістю. На початок літа птахів у зграї на озері Тузла побільшало до 113. Орнітолог припускає, що дві зграї могли об’єднатися.

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Фахівці поки не знають, як фламінго опинилися в дельті Дунаю. Підозрюють, що птахи можуть бути частиною популяції з північного Казахстану.

Чисельність фламінго в світі, завдяки природоохоронним заходам, зростає. Фото: Думська

"Найближчі гніздові осілі групи в Малій Азії (приблизно 1200 км) і на південних Балканах (приблизно 600 км). Деякі орнітологи вважають, що птахи можуть бути і частиною популяції з північного Казахстану. Саме птиці цієї групи здійснюють міграції, і для них характерний дуже широкий розліт на зимівлю – від В'єтнаму, Шрі-Ланки та Індії на південь, до Туреччини, Кіпру та Тунісу на захід-південно-захід", – зазначив орнітолог.

Реклама Фламінго населяють великі озера з солоною водою, морські лагуни і лимани. Фото: Думська

Уточнюється, що в останні роки фламінго все частіше з'являються в межах України. Зазвичай їхня кількість не перевищувала 25 особин. Найчастіше їх помічали на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з Африки прилетіли рожеві фламінго.

Також нагадаємо, раніше до Національного природного парку "Тузловські лимани", що на Одещині, прилетіли пелікани.

Крім того, в Черкасах на дитячому майданчику оселилися щури. Подробиці дивіться в сюжеті "Сьогодні".