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В Одеській області в покинутому колодязі знайшли чотири трупи (фото)

25 квітня, 15:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поки відомо лише, що всі постраждалі це місцеві жителі

В Одеській області 25 квітня виявили тіла трьох чоловіків і жінки в покинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіевської ОТГ.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області.

Так, страшну знахідку виявили в Білгород-Дністровському районі.

"Наразі встановлено їх особи, усі – місцеві жителі у віці від 23 до 35 років", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники і співробітники слідчо-оперативної групи, які з'ясовують всі обставини події.

Вирішується питання про правову кваліфікацію.

Раніше ми писали, що 24 квітня в Дніпрі недалеко від ресторану "Артист" кілер застрелив 42-річного чоловіка по імені Анар Мамедов.

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труп поліція колодязь Одеська область

Джерело: Сьогодні

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