Танцювали на даху авто. Під Одесою підлітки влаштували п'яний дебош у школі – відео

В Одеській області учні Подільського професійно-технічного ліцею прийшли на урочисту лінійку 1 вересня в стані алкогольного сп'яніння. Вони приїхали на авто, після чого почали танцювати на даху під гучну музику.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.
За даними правоохоронців, двоє братів 16 і 17 років заїхали у двір навчального закладу на автомобілі ВАЗ, за кермом якого перебував п'яний 18-річний молодик. Після цього вони почали танцювати на даху авто.
У результаті на обох підлітків і на ще одного учня цього ліцею, який також прийшов на лінійку п'яним, копи склали адмінпротоколи:
- на учнів ліцею – за появу в громадському місці в п'яному вигляді;
- на 17-річного юнака – ще і за хуліганство;
- на водія ВАЗ – за водіння авто в стані сп'яніння.
П'яні розваги могли закінчитися трагедією
За даними правоохоронців, п'яне водіння – поширена причина ДТП в Україні.
Статистика така:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%;
Нагадаємо, раніше в Києві п'яний чоловік посадив за кермо восьмирічну дитину.
Також раніше у Львові 24-річного водія позбавили прав на 80 років і оштрафували на 400 тисяч гривень.