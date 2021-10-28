Тепло та вітряно: прогноз погоди в Одесі на 28 жовтня (карта)

Цього дня температура повітря в Одесі сягатиме 16 градусів тепла

Попри теплу погоду вітер в Одесі сягатиме 10 м/с/Колаж: Сьогодні

У четвер, 28 жовтня, в Одесі буде тепла погода. За прогнозами синоптиків, опадів у цей день не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня в Одесі температура становитиме 14-16 градусів тепла. Вітер західний, 5-10 м/с. Очікується мінлива хмарність.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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