Точно не вкрадуть. В Одесі авто припарковано на балконі 7-го поверху (відео)

В Одесі на вулиці Ковальській чоловік вирішив зробити зі своєї лоджії паркінг для машини та підняв краном авто на 7 поверх.
Про це написав місцевий Telegram-канал.
У соцмережах пишуть, що це захист від викрадення найвищого рівня.
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Навіщо він це зробив і звідки у нього кран – невідомо.
У Києві водій Toyota розбив 10 авто
У Подільському районі Києва на вулиці Вишгородській, 45, водій Toyota розбив десяток автомобілів, припаркованих уздовж тротуару.
ДТП сталося неподалік житлового комплексу "Парковий". Як пишуть у соцмережах, порушник їхав транзитними номерами. Після скоєння аварії авто винуватця спалахнуло, а сам водій Toyota втік. Чоловік зачепив 10 автомобілів.
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