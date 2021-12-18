Точно не вкрадуть. В Одесі авто припарковано на балконі 7-го поверху (відео)

Поки невідомо, чому одесит припаркував свій автомобіль на балконі сьомого поверху

В Одесі знайшли цікаве місце для паркування / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі на вулиці Ковальській чоловік вирішив зробити зі своєї лоджії паркінг для машини та підняв краном авто на 7 поверх.

Про це написав місцевий Telegram-канал.

Реклама

У соцмережах пишуть, що це захист від викрадення найвищого рівня.

Навіщо він це зробив і звідки у нього кран – невідомо.

Реклама

У Києві водій Toyota розбив 10 авто

У Подільському районі Києва на вулиці Вишгородській, 45, водій Toyota розбив десяток автомобілів, припаркованих уздовж тротуару.

Реклама

ДТП сталося неподалік житлового комплексу "Парковий". Як пишуть у соцмережах, порушник їхав транзитними номерами. Після скоєння аварії авто винуватця спалахнуло, а сам водій Toyota втік. Чоловік зачепив 10 автомобілів.

Раніше ми писали: