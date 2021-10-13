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Трагедія в Одесі: божевільна дівчина трьома способами покінчила з собою

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
13 жовтня, 16:00
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Точний мотив поки невідомий. За словами сусідів, у неї були проблеми з психікою
В Одесі дівчина наклала на себе руки. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі дівчина наклала на себе руки. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі дівчина вчинила самогубство відразу трьома різними способами. Спочатку вона відкрила газ, після чого перерізала собі горло та вени, а потім вистрибнула з вікна.

Про це повідомили в Telegram-каналі Одеса INFO.

Деталі НП

Трагедія в Одесі сталася в ніч на 13 жовтня у житловому комплексі "7 небо". Спочатку дівчина відкрила газ, після чого перерізала собі горло та вени.

Потім вона вистрибнула з вікна. Через численні травм одеситка померла.

Мешканців будинку довелося евакуювати

Під час того, як медики виносили тіло дівчини, рятувальники евакуювали всіх мешканців через відкритий газ. Внаслідок НП ніхто не постраждав.

Мотив самогубства

Зараз причина самогубства невідома. За словами сусідів дівчини, у неї були проблеми з психікою.

Дівчина вчинила самогубство. Фото: колаж "Сьогодні"
Дівчина вчинила самогубство. Фото: колаж "Сьогодні"

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людей щороку закінчують так життя.

У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людей, а в 2016-му цей показник зменшився до 18,5. Але попри це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

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