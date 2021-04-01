Трагедія на Одещині: чоловік убив дружину на очах у сина

У Любашівській селищній громаді Одеської області чоловік пострілом з рушниці вбив дружину, після чого намагався покінчити з собою, вистріливши собі у підборіддя.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, постраждалих негайно госпіталізували, проте поранення 40-річної жінки виявилося несумісними з життям.

Зазначається, що трагедія сталася 30 березня на очах у сина подружжя.

Реклама

За словами 19-річного хлопця, ввечері сім'я приймала гостей, а коли ті пішли, батько почав стріляти. Син бачив, як батьки йшли коридором на вулицю. У цей момент батько несподівано вистрілив в матір зі своєї рушниці, яка була у нього в руках. Жінка впала на підлогу і чоловік кинувся до неї, а коли усвідомив, що накоїв, з тієї ж зброї вистрілив собі у підборіддя.

"Зараз громадянин прооперований і перебуває в лікарні під наглядом поліцейських. Йому повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, що передбачає ув'язнення на строк від семи до п'ятнадцяти років", – повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко.

Реклама

Зазначається, що сім'я за місцем проживання характеризується позитивно. Слідчі встановлюють, що стало приводом для подібного вчинку чоловіка.

Раніше ми повідомляли, що у Рівному жінка розстріляла свою родину.

Також нагадаємо, на Житомирщині п'яний чоловік застрелив сімох осіб.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама