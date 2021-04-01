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Трагедія на Одещині: чоловік убив дружину на очах у сина

1 квітня, 15:22

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Чоловікові загрожує до 15 років в'язниці

У Любашівській селищній громаді Одеської області чоловік пострілом з рушниці вбив дружину, після чого намагався покінчити з собою, вистріливши собі у підборіддя.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, постраждалих негайно госпіталізували, проте поранення 40-річної жінки виявилося несумісними з життям.

Зазначається, що трагедія сталася 30 березня на очах у сина подружжя.

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За словами 19-річного хлопця, ввечері сім'я приймала гостей, а коли ті пішли, батько почав стріляти. Син бачив, як батьки йшли коридором на вулицю. У цей момент батько несподівано вистрілив в матір зі своєї рушниці, яка була у нього в руках. Жінка впала на підлогу і чоловік кинувся до неї, а коли усвідомив, що накоїв, з тієї ж зброї вистрілив собі у підборіддя.

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"Зараз громадянин прооперований і перебуває в лікарні під наглядом поліцейських. Йому повідомлено про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, що передбачає ув'язнення на строк від семи до п'ятнадцяти років", – повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко.

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Зазначається, що сім'я за місцем проживання характеризується позитивно. Слідчі встановлюють, що стало приводом для подібного вчинку чоловіка.

Раніше ми повідомляли, що у Рівному жінка розстріляла свою родину.

Також нагадаємо, на Житомирщині п'яний чоловік застрелив сімох осіб.

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