Вимагали "данину за кришування". В Одесі спецназ затримав здирників (фото, відео)

В Одесі затримали групу чоловіків, їх підозрюють у вимаганні грошей у підприємця.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Зазначається, що два раніше судимі жителі Суворовського району вимагали щомісяця платити "данину" – 400 доларів за так зване кришування. Якщо він відмовлявся, вимагачі погрожували насильством і знищенням майна.
Копи стежили за порушниками і збирали докази два місяці. 5 травня їх затримали з допомогою спецназівців.
У чоловіків вилучили гроші, отримані як "данину". Дії правопорушників кваліфікували як вимагання. Зараз фігуранти затримані, їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше українські спецслужби провели ряд операцій відразу в декількох областях, затримавши сім чоловіків, яких підозрюють у причетності до рекету.
Крім того, у Києві іноземці погрозами вибивали у чоловіка борг, їх спіймали на гарячому.