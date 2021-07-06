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Вимагали віддати зарплату і житло: одеський військовий поскаржився на цькування у військовій частині

6 липня 2021 14:58

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Товариші по службі і командир підрозділу постійно знущаються над військовим, скарги до військової прокуратури не допомогли

В Одесі у 21-річного військовослужбовця Кирила Бундака товариші по службі і командир вимагають гроші і документи на житло. За словами бійця, вони постійно принижують і знущаються над ним.

Про це він розповів у відеозверненні в соцмережах.

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Кирило служить у 32-му полку в Одесі.

"Військовослужбовці, з якими я служу, почали вимагати у мене гроші, документи на житло, у тому числі командир підрозділу", – сказав військовий.

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Він зазначив, що звертався до військової прокуратури і телефонував на гарячу лінію, але це не допомогло. Коли хлопець приїхав на полігон, над ним почали знущатися далі. Також на відео Кирило показав синці на руках, які він, ймовірно, отримав через товаришів по службі.

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Нагадаємо, в Ужгороді виявили в кар'єрі труп військовослужбовця, який пішов з військової частини 10 червня і пропав безвісти.

Крім того, у Тернополі призовник випав з вікна військкомату на 4-му поверсі. Після цього його побили військові.

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